Piazza Affari apre invariata

Apertura sostanzialmente invariata per la Borsa di Milano, dopo le perdite registrate giovedì. A Piazza Affari il primo Ftse Mib segna un -0,01% a 20.193 punti. In leggero rialzo l'indice Ftse All Share, che guadagna lo 0,12%. Segno più per le principali Borse europee: Londra guadagna lo 0,52%, Francoforte lo 0,3% e Parigi lo 0,03%.