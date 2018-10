Piazza Affari apre in ripresa: indice Ftse Mib guadagna l'1,28%

Avvio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il primo indice Ftse Mib segna una crescita dell'1,28%, mentre il Ftse It All-Share un aumento dell'1,31%. Contrastata invece l'apertura per i principali listini europei: Francoforte cede lo 0,42%, mentre Parigi si mostra in rialzo dello 0,38%. Bene anche Londra che guadagna lo 0,25%.