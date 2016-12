Piazza Affari apre in ribasso

Apertura negativa per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib perde lo 0,46% a 22.423 punti mentre l'All Share lo 0,42% a 23.970 punti. Avvio di contrattazioni in ribasso anche per le maggiori Piazze europee con Londra a -0,19%, Francoforte a -0,28%, Parigi a -0,56% e Amsterdam a -0,32%.