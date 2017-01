09:35 - Avvio di seduta negativo per Piazza Affari, dove l'indice Ftse Mib cede l'1,32% a 19.668 punti. A parte Tod's (+0,66%), è in rosso l'intero paniere delle blue chips con Eni (-2,54%) e Saipem (-2,74%) in forte difficoltà. Negative anche le altre principali Piazze europee: Francoforte -1,1%, Londra -0,56%, Parigi -0,98%.