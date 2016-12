Piazza Affari apre in ribasso, Ftse Mib -0,48% a 16.515 punti

Apertura in calo per Piazza Affari. A inizio contrattazioni l'indice Ftse Mib perde infatti lo 0,48% a 16.515 punti. Sulla stessa lunghezza d'onda anche le altre principali Borse europee: Parigi -0,31%, Londra -0,2% e Francoforte -0,26%, dove in avvio si registra il crollo di Deutsche Bank (-7,2%) dopo la richiesta Usa di un maxi risarcimento per la crisi dei subprime.