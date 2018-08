Piazza Affari apre in ribasso, Ftse Mib -0,32% a 20.717 punti

Piazza Affari apre in calo. All'inizio delle contrattazioni alla Borsa di Milano, l'indice Ftse Mib lascia infatti sul terreno lo 0,32% a quota 20.717 punti. Avvio di seduta negativo anche per gli altri principali listini europei: Londra -0,37% e Francoforte -0,09%. Unica in controtendenza Parigi che apre con un +0,09%.