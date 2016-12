Piazza Affari apre in rialzo

Piazza Affari inaugura la settimana aprendo in rialzo, con l'Ftse Mib che guadagna lo 0,73%, a 19.126 punti e l'Ftse All Share in progresso dello 0,70%, a 20.728 punti. Positive anche le altre principali Piazze europee: Londra +0,40%, Parigi +0,40%, Francoforte +1,50%.