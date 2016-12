Piazza Affari apre in rialzo

Ancora un avvio positivo per Piazza Affari, spinta dai robusti progressi registrati sui mercati asiatici. L'indice Ftse Mib registra un guadagno dello 0,7% a 18.141 punti. In controtendenza Luxottica, che cede il 4%. Segno più anche per le altre piazze europee: a Francoforte il Dax avanza dello 0,55%; a Londra il Ftse 100 sale dello 0,62%; A Parigi il Cac-40 è in progresso di mezzo punto percentuale; a Madrid l'Ibex 35 cresce dello 0,76%.