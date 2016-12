Piazza Affari apre in rialzo

Apertura in positivo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in progresso dello 0,64% a 17.490 punti. Partenza in rialzo anche per le altre Piazze europee: Madrid +0,60%, Francoforte +0,45% e Parigi +0,45%. In controtendenza Londra, in lieve calo dello 0,14%.