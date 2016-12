Piazza Affari apre in rialzo

Partenza in rialzo per Piazza Affari. A inizio contrattazioni l'indice Ftse Mib segna infatti un +0,75% a 17.170 punti, mentre il Ftse All-Share guadagna lo 0,74% a 18.710 punti. Bene Saipem (+6,83%) ed Fca dopo i dati sulle vendite in Europa (+2,73%), debole invece Telecom (-1,03%) dopo i conti ed il Piano triennale.