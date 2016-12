Piazza Affari apre in rialzo

Avvio di seduta moderatamente positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib segna un rialzo dello 0,56% a 16.535 punti. Dopo inizio di seduta in luce dei bancari, con Bper (+1,46%) e Bpm (+1,92%), il comparto ha nuovamente cominciato a perdere. Scivola Ferrari (-1,89%) mentre non fa prezzo Fca (-0,93% teorico). In territorio positivo anche le altre Borse europee ma con progressi modesti