Piazza Affari apre in rialzo

Avvio in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha iniziato le contrattazioni in progresso dello 0,33% a 18.982 punti. Il Ftse All Share guadagna invece lo 0,37% a 20.656 punti. Bene i titoli bancari dopo l'intesa in sede europea per la gestione delle sofferenze. Positiva Parigi che apre a +0,60%. In territorio negativo invece Francoforte (-0,52%) e Londra (-0,46%).