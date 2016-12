Piazza Affari apre in rialzo

Inizio di settimana con il segno più per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il primo Ftse Mib segna +0.29% a 21.303 punti. Pessimo avvio, invece, per Madrid: dopo le elezioni politiche, da cui non emerge una maggioranza di governo, l'indice Ibex 35 scivola del 2,5% mentre lo spread sui titoli di Stato decennali sale all'1,8%, ai massimi dal 17 novembre.