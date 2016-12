Piazza Affari apre in rialzo

Apertura in territorio positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il primo Ftse Mib sale dello 0,47% a 22.687 punti. Segno più anche per l'indice Ftse All Share, che cresce dello 0,56% a 24.483 punti. Inizio di contrattazioni in positivo anche a Londra (+0,11%) e a Francoforte (+0,13%).