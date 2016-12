Piazza Affari apre in rialzo

Piazza Affari apre in positivo, con l'indice Ftse Mib che guadagna lo 0,2% a 22.526 punti. Seduta contrastata, invece, per le Borse di Asia e Pacifico, con Tokyo chiusa per festività: in calo Shanghai (-0,25%) mentre sale Hong Kong (+1,03%). Contrastate anche le altre principali Piazze europee: Londra poco mossa (+0,05%), Francoforte in calo (-0,2%) come Parigi (-0,1%).