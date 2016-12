Piazza Affari apre in rialzo

Apertura in positivo per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,97% a 21.497 punti mentre l'All Share lo 0,76% a 23.018 punti. In decisa accelerazione Fca che balza del 3%, al fianco di Buzzi Unicem (+2,07%) e Unipol (+1,78%).