09:27 - Piazza Affari apre la seduta in rialzo con il Ftse Mib che guadagna lo 0,32% a 20.043 punti. Sugli scudi Fca che supera gli 11 euro (+1,65% a 11,13 euro). Bene tra i titoli auto anche Pirelli (+0,8%). In calo Mediaset (-0,24%). Apertura positiva anche per le altre principali Borse europee: Francoforte +0,27%, Londra +0,24% e Parigi +0,18%.