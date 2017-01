09:21 - Piazza Affari apre in rialzo. Il Ftse Mib registra un +0,26% a 19.839 punti. Avvio in rialzo per Saipem dopo il crollo di martedì in seguito allo stop da parte della Russia alla costruzione del gasdotto South Stream. Il titolo sale dell'1% a 10,12 euro. Eni guadagna invece lo 0,19% a 15,8 euro.