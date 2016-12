09:24 - Piazza Affari apre in rialzo. A inizio contrattazioni il Ftse Mib sale dello 0,3% e torna sopra quota 20mila punti. Debole solo Saipem che cede l'1,17%. Sulla stessa lunghezza d'onda di Milano, la Borsa di Francoforte che in apertura segna un +0,19%. Stabile invece Londra a -0,03%. Sospeso il calcolo dell'Indice Cac di Parigi per un problema tecnico.