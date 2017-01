09:12 - Piazza Affari apre in rialzo. Il Ftse Mib guadagna lo 0,27% a 20.852 punti in avvio di una giornata che vedrà il Tesoro collocare in asta 8,5 miliardi di euro di Btp. Lo spread tra il Btp e il Bund apre in rialzo a 143,5 punti e un rendimento al 2,4%. Il differenziale tra il titolo tedesco e i Bonos spagnoli si porta a 124,2 punti con un tasso al 2,2%.