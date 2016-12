Piazza Affari apre in rialzo nel giorno degli stress test: +0,44%

Inizio di contrattazioni con il segno più per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib apre in crescita dello 0,44% a 16.595,24 punti mentre l'indice Ftse All Share sale dello 0,28% a 18.238,53 punti. Fari puntati sul comparto banche: alle 22 l'Eba, l'autorità bancaria europea, pubblicherà infatti i risultati degli stress test sugli istituti di credito.