Piazza Affari apre in rialzo: l'indice Ftse Mib sale dello 0,48%

Apertura in rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib avvia le contrattazioni con un progresso dello 0,48%, attestandosi a quota 18.022 punti. Poco mosso invece l'avvio per gli altri principali listini europei: Francoforte sale dello 0,22%, Parigi cede lo 0,07% mentre Londra si mantiene invariata.