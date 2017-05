Piazza Affari apre in rialzo: l'indice Ftse Mib sale dello 0,38%

A Milano la Borsa apre in rialzo. A Piazza Affari il primo indice Ftse Mib della settimana sale dello 0,38% attestandosi a quota 21.570 punti. Avvio in linea con i principali listini europei che risentono moderatamente della vittoria di Macron in Francia: Parigi segna un +0,07%, più tonica Francoforte in salita dello 0,35%, piatta Londra con un +0,02%.