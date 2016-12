Piazza Affari apre in rialzo: l'indice Ftse Mib sale dello 0,19%

Avvio di contrattazioni in crescita per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib sale dello 0,19% attestandosi a quota 16.796 punti. Un'apertura in linea con quella dei maggiori listini europei. Francoforte sale dello 0,53%, Parigi dello 0,05% mentre Londra è sulla parità. Sulla scia del fallito golpe, la Borsa di Istanbul continua a calare: cede il 2% a 73.340 punti.