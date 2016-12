Piazza Affari apre in rialzo: l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,83%

Avvio positivo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che inizia le contrattazioni in rialzo dello 0,83% a 16.939 punti. In luce il comparto bancario: Banco Popolare +2,78% e Bpm +2,31%. Apertura con il segno più anche per le altre principali Borse europee: Londra +0,68%, Parigi +0,67% e Francoforte +0,60%.