Piazza Affari apre in rialzo: l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,6%

Avvio in rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,6% attestandosi a quota 19.255 punti. Un'apertura in linea con quella degli altri principali listini europei: a Francoforte il DAX guadagna lo 0,49%; a Londra l'indice FTSE 100 segna +0,48%; a Parigi il Cac 40 si attesta a +0,56%; a Madrid l'Ibex 35 guadagna lo 0,44%.