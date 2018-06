Piazza Affari apre in rialzo: l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,37%

Apertura in terreno positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in rialzo dello 0,37% attestandosi a quota 24.123 punti. Il listino milanese è maglia rosa in un'Europa dall'avvio contrastato: bene anche Londra, in crescita dello +0,1%, mentre Francoforte è piatta a 13.023 punti. In calo Parigi, che cede lo 0,23% a 5.533 punti.