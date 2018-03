Piazza Affari apre in rialzo: l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,22%

Avvio in rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib guadagna lo 0,22% attestandosi a quota 22.530 punti. Occhi puntati sullo spread fra Btp e Bund tedesco, in crescita a 140 punti, in attesa della riunione del board della Bce prevista in giornata.