Piazza Affari apre in rialzo: l'indice Ftse Mib guadagna l'1,60%

Piazza Affari apre in deciso rialzo, con l'indice Ftse Mib che guadagna l'1,60% a 17.723,75 punti a +1,60%, mentre l'Ftse All-Share cresce dell'1,38% a 19.396,40 punti. Banche in grande spolvero in avvio di seduta: Mps +5,45%, Carige +1,36%, Ubi +3,52%, Banco Popolare +3,29%, Bpm +4,13%, Intesa Sanpaolo +2,77%, UniCredit +3,15%, Bper +3,74%. Positive anche le altre principali Piazze europee: Francoforte +1,42%, Parigi +1,5%, Londra +1,06%