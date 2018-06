Piazza Affari apre in rialzo: l'indice Ftse Mib cresce dell'1,1%

Avvio di seduta positivo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib guadagna l'1,1% attestandosi a quota 22.352 punti. Un'apertura in linea con quella dei principali listini europei: Parigi guadagna lo 0,59%, Francoforte lo 0,91% e Londra lo 0,4%. Per Milano buone notizie anche sul fronte spread tra Btp e Bund, che apre in calo a 219 punti dai 226 della chiusura di venerdì.