Piazza Affari apre in rialzo: l'indice Ftse MIb a +0,50%

Piazza Affari apre la seduta in territorio positivo, con l'indice Ftse Mib che segna una crescita dello 0,50%, mentre l'Ftse It All-Share aumenta dello 0,51%. Partenza in rialzo anche per le altre principali Piazze europee, con la sola Londra in controtendenza: Francoforte cresce dello 0,7% e Parigi dello 0,4%, mentre il primo indice Ftse 100 della capitale britannica segna un ribasso dello 0,5%.