Piazza Affari apre in rialzo: l'indice Ftse Mib a +0,22%

Piazza Affari apre la seduta in in positivo, con l'indice Ftse Mib che segna un +0,22%, a quota 21.526 punti. Positive anche le altre principali Piazze europee, in attesa delle decisioni di politica monetaria della Bce: Parigi +0,45%, Londra +0,2%, Francoforte +0,5%.