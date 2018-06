Piazza Affari apre in rialzo: indice Ftse Mib segna +0,38%

Apertura in rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari l'indice Ftse Mib avanza dello 0,38% attestandosi a quota 21.881 punti. In calo invece lo spread tra Btp e Bund, che scende a 236,3 punti dai 247 dell'ultima chiusura e i 270 di inizio giornata di mercoledì. Il rendimento è al 2,72%.