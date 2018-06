Piazza Affari apre in rialzo: indice Ftse Mib avanza dello 0,49%

La Borsa di Milano ha aperto la seduta in positivo, con l'indice Ftse Mib in rialzo dello 0,49% a 23.918 punti. Spread subito in salita dopo i primi scambi sul mercato dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il Btp e il Bund supera nuovamente la soglia dei 150 punti base (151,5) dai 148 dell'apertura. Avvio poco mosso per le altre principali Piazze europee. Piatta Francoforte (+0,01%), in calo sia Londra (-0,10%) sia Parigi (-0,21%).