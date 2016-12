Piazza Affari apre in rialzo: Ftse Mib +1,8%, All Share +1,55%

Apertura in rialzo per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib guadagna l'1,8% a 15.881 punti mentre l'indice Ftse All Share cresce dell'1,55% a 17.428,39 punti. Tra i titoli migliori quelli bancari, con Intesa Sanpaolo in rialzo del 5,1%, Unicredit del 3,7% e Ubi Banca del 2,88%. Vendite per Leonardo-Finmeccanica (-2,3%), Luxottica (-2,4%) e Unipol (-0,98%).