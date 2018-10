Piazza Affari apre in rialzo: Ftse Mib +0,86% a 19.522 punti

La Borsa di Milano apre in rialzo. All'avvio delle contrattazioni a Piazza Affari, l'indice Ftse Mib avanza dello 0,86% a 19.522 punti. Partenza in calo per lo spread fra Btp e Bund. Il differenziale segna 298 punti contro i 304 della chiusura di giovedì. Il rendimento del decennale italiano è pari al 3,52%.