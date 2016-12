Piazza Affari apre in rialzo: Ftse Mib +0,71%, All Share +0,62%

Inizio di settimana con il segno più per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il Ftse Mib apre in rialzo dello a 0,71% a 17.969,69 punti mentre l'indice Ftse All Share cresce dello 0,62% a 19.633,60 punti. Partono bene le banche: Bper guadagna l'1,61%, Carige l'1,25%, Bpm l'1,19% e Mps lo 0,93%.