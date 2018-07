Piazza Affari apre in rialzo, Ftse Mib +0,65% a 21.749 punti

La Borsa di Milano apre in positivo. All'inizio delle contrattazioni a Piazza Affari, l'indice Ftse Mib segna infatti un progresso dello 0,65% a 21.749 punti. Dopo un lunedì nero, in cui ha bruciato 1,5 miliardi, avvio di seduta in rialzo anche per Fca: il titolo segna infatti un +1,18% a 16,36 euro. Sprint di Ferrari (+2% a 116,4 euro), la più colpita della galassia, Exor (+1,57% a 55,64 euro) e Cnh (+1,5% a 8,8 euro).