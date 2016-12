Piazza Affari apre in rialzo: Ftse Mib +0,64% a 17.218 punti

Apertura in rialzo per Piazza Affari, con l'indice Ftse Mib che registra un guadagno dello 0,64% a quota 17.218 punti. Positive anche tutte le altre principali Piazze europee: Londra guadagna lo 0,32%, Francoforte lo 0,16%, Parigi lo 0,20% e Amsterdam lo 0,18%. Sostanzialmente stabile Madrid, in leggero calo Zurigo che cede lo 0,13%.