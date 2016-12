Piazza Affari apre in rialzo: Ftse Mib +0,53%, Ftse All Share +0,42%

Apertura in rialzo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in progresso dello 0,53% a 16.761 punti mentre l'All Share guadagna lo 0,42% a 18.351 punti. Bene le banche: Mps +1,64%, Carige +0,08%, Ubi +1,36%, Banco Popolare +1%, Bpm +0,26%, Intesa Sanpaolo +1,25%, UniCredit +0,81%, Bper +0,29.