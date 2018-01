Piazza Affari apre in rialzo, Ftse Mib +0,5% a 23.422 punti

Avvio positivo per Piazza Affari. All'inizio delle contrattazioni, l'indice Ftse Mib segna infatti un progresso dello 0,5% a 23.422 punti, mentre il Ftse All Share guadagna lo 0,38% a 25.816 punti. In rialzo anche Parigi e Francoforte (+0,2%), mentre Londra apre invariata.