Piazza Affari apre in rialzo: Ftse Mib +0,5% a 22.575 punti

Apertura in rialzo per la Borsa di Milano, in una seduta che si prospetta dai volumi limitati per la festività dell'Immacolata. A inizio contrattazioni l'indice Ftse Mib avanza dello 0,5% a 22.575 punti. Sulla stessa lunghezza d'onda gli altri principali listini europei: Francoforte +0,78% e Parigi +0,52%. Apertura sulla parità invece per Londra.