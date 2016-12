Piazza Affari apre in rialzo: Ftse Mib +0,44%, Ftse All Share +0,40%

Apertura positiva per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in rialzo dello 0,44% a 16.714 punti mentre l'All Share dello 0,40% a 18.318 punti. Lo spread Btp-Bund è in lieve flessione: il differenziale tra il titolo decennale italiano e l'omologo tedesco viaggia a quota 173,6 punti con un rendimento del 2%, mentre lunedì era a quota 176 punti dopo aver raggiunto anche i 180 punti.