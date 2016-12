Piazza Affari apre in rialzo: Ftse Mib +0,41%, Ftse All Share +0,4%

Partenza positiva a Piazza Affari. A inizio contrattazioni, l'indice Ftse Mib segna un progresso dello 0,41% a 16.600 punti, mentre il Ftse All Share guadagna lo 0,4% a 18.193 punti. Apertura in moderato rialzo anche per le altre principali Borse europee: Francoforte +0,29%, Londra +0,12% e Parigi +0,33%.