Piazza Affari apre in rialzo: Ftse Mib +0,40%, All Share +0,44%

Apertura positiva per la Borsa di Milano. L'indice Ftse Mib guadagna lo 0,40% a 22.490 punti mentre l'All Share è in rialzo dello 0,44% a 27.318,19 punti. Avvio di contrattazioni cauto per le altre piazze europee. Bene Madrid, che sale dello 0,2% alla vigilia del giorno in cui potrebbe essere annunciata l'indipendenza della Catalogna.