Piazza Affari apre in rialzo, Ftse Mib +0,27% a 23.064 punti

Apertura positiva per Piazza Affari con l'indice Ftse Mib che segna un +0,27% a 23.064 punti. Il Ftse All Share avanza invece dello 0,29% a quota 25.508 punti. Avvio di seduta in rialzo anche per le altre principali Borse europee: Parigi + 0,26%, Francoforte +0,37%, Londra +0,2%.