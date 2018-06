Piazza Affari apre in rialzo: Ftse Mib +0,25%, spread in calo

Piazza Affari apre in rialzo, con il Ftse Mib che guadagna lo 0,25%, a 21.726 punti. Lo spread tra i Btp e i Bund tedeschi inizia la giornata in calo a quota 235 punti, dopo aver chiuso ieri a 243. Partenza positiva anche per le borse europee, con i listini del veccho continente che avviano gli scambi con il segno più. Bene Francoforte che guadagna lo 0,02% e Parigi, in rialzo dello 0,28%. Meglio Londra che mette a segno un progresso dello 0,31%.