Piazza Affari apre in rialzo, Ftse Mib +0,11% a 22.350 punti

Avvio di seduta positivo per Piazza Affari. All'inizio delle contrattazioni, l'indice Ftse Mib segna infatti un rialzo dello 0,11% a 22.350 punti. Apertura poco variata invece per le altre principali Borse europee: in parità Londra, Parigi -0,03% e Francoforte +0,03%.