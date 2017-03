Piazza Affari apre in rialzo: Ftse Mib +0,1% a 19.383 punti

Avvio di seduta in rialzo per Piazza Affari. All'inizio delle contrattazione alla Borsa di Milano, l'indice Ftse Mib segna infatti un incremento dello 0,1% a 19.383 punti. Sulla stessa lunghezza d'onda anche Parigi, in rialzo dello 0,8%, e Francoforte (+0,1%). Londra invece apre in lieve calo (-0,04%).