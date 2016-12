Piazza Affari apre in rialzo a +0,76%; Mps a +6% con piano rilancio

Piazza Affari apre in rialzo, con l'indice Ftse Mib che guadagna lo 0,76% a 16.974 punti, sostenuta dalle banche dopo l'esito degli stress test. Mps, dopo la bocciatura negli stress test e il piano di salvataggio e rilancio, non è riuscita inizialmente a fare prezzo resta in asta con un rialzo teorico del 10,32%; pochi minuti dopo l'apertura il titolo è rientrato agli scambi guadagnando il 6,1%.